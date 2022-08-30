Журналісти та активісти зібрали базу майже на 149 тисяч російських військових

Активісти з Антикорупційного штабу та журналісти зі Слідство.Інфо зібрали в онлайн-реєстрі Російські воєнні злочинці 148 631 профіль російських військових, які воювали проти України, повідомляє Новое время.

Голова правління Антикорупційного штабу Сергій Міткалик заявив, що це найбільша база﻿ із усіх подібних сервісів в Україні. Реєстр складається зі списків, оприлюднених Центром оборонних стратегій та Головним управлінням розвідки, бази даних Шукай своїх, соцмереж та розслідувань журналістів.

До профілів тисяч військових додано інформацію про конкретні злочини. Дані підкріплені посиланнями на журналістські розслідування та офіційні підозри правоохоронців.

Керівник агентства розслідувань Слідство.Інфо Анна Бабинець зазначила, що у цьому реєстрі є щонайменше 200 осіб, які точно скоїли злочини та їх вина доведена журналістськими розслідуваннями.

Із загальної кількості осіб у реєстрі щонайменше 30 тисяч брали участь у війні проти України.