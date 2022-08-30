Зеленський сподівається, що разом із партнерами вдасться вигнати росіян із ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна разом із міжнародними партнерами зможе повернути під свій контроль Запорізьку атомну станцію, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського.
"Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія. Ми робимо все, щоб вона відбулась безпечно і працювала повністю.
На жаль Росія не припиняє провокації якраз на тих напрямках, з яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу…
Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину".
"Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями і усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України і змусити Росію забрати своїх військових і зброю. Потрібна негайна демілітаризація ЗАЕС".
Передісторія:
- У вівторок Зеленський зустрівся із членами місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прямує на Запорізьку електростанцію – зокрема генеральним директором організації Рафаелем Ґроссі.