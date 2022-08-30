Помер останній президент СРСР Михайло Горбачов

У вівторок, 30 серпня, у Москві пішов із життя Михайло Горбачов – єдиний в історії президент СРСР (1990—1991). Йому був 91 рік, повідомляє Обозреватель.

Про це заявили у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ).

"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що у червні стало відомо, що стан Горбачова періодично погіршується. Його регулярно возили на гемодіаліз до однієї з московських лікарень. Точний діагноз політика не озвучували.

Російські Telegram-канали повідомили, що напередодні смерті Горбачов також приїхав до лікарні на гемодіаліз через проблеми з нирками. Він отримував лікування у спеціальному відділенні ЦКЛ.

Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991), останнім Головою Президії Верховної Ради СРСР (1988-1989), а потім - першим головою Верховної Ради СРСР (1989-1990).

Після цього він обіймав посаду президента СРСР (1990-1991).

Як повідомляв головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, який близько спілкувався з Горбачовим, розповів, що єдиний президент СРСР розчарований війною, яку нинішній лідер РФ Володимир Путін розв'язав в Україні. Він вважає, що глава Кремля "зруйнував усю спадщину, знищив справу його життя".