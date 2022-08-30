Помер останній президент СРСР Михайло Горбачов
У вівторок, 30 серпня, у Москві пішов із життя Михайло Горбачов – єдиний в історії президент СРСР (1990—1991). Йому був 91 рік, повідомляє Обозреватель.
Про це заявили у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ).
"Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", – сказано у повідомленні.
Зазначимо, що у червні стало відомо, що стан Горбачова періодично погіршується. Його регулярно возили на гемодіаліз до однієї з московських лікарень. Точний діагноз політика не озвучували.
Російські Telegram-канали повідомили, що напередодні смерті Горбачов також приїхав до лікарні на гемодіаліз через проблеми з нирками. Він отримував лікування у спеціальному відділенні ЦКЛ.
Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991), останнім Головою Президії Верховної Ради СРСР (1988-1989), а потім - першим головою Верховної Ради СРСР (1989-1990).
Після цього він обіймав посаду президента СРСР (1990-1991).
Як повідомляв головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, який близько спілкувався з Горбачовим, розповів, що єдиний президент СРСР розчарований війною, яку нинішній лідер РФ Володимир Путін розв'язав в Україні. Він вважає, що глава Кремля "зруйнував усю спадщину, знищив справу його життя".
"Публічно він не висловлювався. Можу вам сказати, що він засмучений. Звичайно, він розуміє. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова", – говорив журналіст.