Байден заявив, що "сповнений рішучості" заборонити штурмову зброю в США

Президент США Джо Байден заявив, що країна, що він "сповнений рішучості" заборонити штурмову зброю країні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Штурмовою зброєю вважається ручна автоматична вогнепальна стрілецька зброя, призначена для ураження живої сили противника в ближньому бою і здатна створювати високу щільність вогню.

"Я сповнений рішучості заборонити штурмову зброю в цій країні. Я вже робив це один раз, і ми зробимо це знову" , - заявив він у Twitter.﻿

Раніше Байден підписав закон про посилення контролю за торгівлею зброєю в США. До цього він закликав кинути виклик збройовому лобі після стрілянини в Техасі, в ході якої загинули 18 дітей і троє дорослих.