Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на ЗАЕС, окупанти дають їм 1 день

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день, повідомляє Українська правда.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо" , - заявив гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві.

За словами Гроссі, місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

У свою чергу призначений окупантами так званий голова Запорізької ВЦА Євген Балицький заявив, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС розрахована на один день.

"Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки що заявлено (як мета візиту – ред.) – "ознайомитися з роботою станції". Для нас це розмите поняття" , - заявив Балицький.

Ставленик окупантів також заявив, що на території АЕС вони готові показати "докази обстрілів станції з боку України" і надати "свідчення місцевих жителів".

За словами Балицького, місія МАГАТЕ має їхати на АЕС через місто Василівка в Запорізькій області, яке знаходиться під контролем російських сил, а звідти – в Енергодар.