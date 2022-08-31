Британська розвідка розповіла про події на фронті під Херсоном

Британська розвідка в своєму щоденному огляді повідомляє, що українським військовим вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні і РФ напевно спробує посилювати ці ділянки, повідомляє Європейська правда.

Розвідка зазначає, що українські сили з понеділка 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання російської армії на кількох напрямках.

"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що російська лінія оборони там відносно нещільна. Згідно зі своїми доктринами, РФ зараз ймовірно спробує "затикати дірки" за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріш за все, будуть деякі зі східного угруповання військ" , - пишуть в огляді.

Також розповідають, що РФ далі шукає варіанти отримати підкріплення для своїх сил, кинутих проти України. Скоріш за все проти України спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під Москвою.

"Яка оперативна ефективність цих підрозділів - невідомо. 3-й армійський корпус, скоріш за все, недоукомплектований і ці вояки проходили обмежену підготовку" , - зазначає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/IrSemluAXE???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/fq7A8OxekQ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 31, 2022

В огляді за попередній день відзначалось, що ключовим фактором стійкості російських сил на півдні під час українського контрнаступу може стати згуртованість тих підрозділів, які туди стягнули.