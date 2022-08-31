Генштаб: Росія вже втратила майже 48 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила майже 48 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 31.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1974 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1091 (+12) од,
  • РСЗВ - 285 (+3) од,
  • засобів ППО - 152 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од,
  • спеціальної техніки - 103 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

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