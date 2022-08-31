Генштаб: Росія вже втратила майже 48 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 31.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1974 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18) од,

артилерійських систем – 1091 (+12) од,

РСЗВ - 285 (+3) од,

засобів ППО - 152 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од,

спеціальної техніки - 103 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.