Генштаб: Росія вже втратила майже 48 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 31.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1974 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18) од,
- артилерійських систем – 1091 (+12) од,
- РСЗВ - 285 (+3) од,
- засобів ППО - 152 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),
- крилатих ракет - 196 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19) од,
- спеціальної техніки - 103 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.