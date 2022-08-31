В ISW розповіли про хід настання ЗСУ на півдні України

Американський Інститут дослідження війни повідомляє﻿, що на півдні українські війська найімовірніше увійшли до Архангельського на східному березі Інгульця під Високопіллям. Такі висновки робляться з опублікованих у Мережі кадрів із геолокацією.

Імовірно, Архангельське ЗСУ зайняли ще у понеділок. Як одне з непрямих свідчень Інститут розглядає відхід 109 полку "ДНР" з позицій. Він саме базувався під Архангельським.

При цьому Інститут посилається на російські відео з підбитими українськими танками біля Високопілля, "що свідчить про успішну оборону Росії" у цьому районі.

Дані російських військових телеграм-каналів про наступ ЗСУ на Херсонщину з трьох сторін Інститут підтвердити не може. Також немає доказів, що ЗСУ звільнили Тернові Поди на північ від Херсону.

Дії української армії вказують на готовність до масштабного контрнаступу на півдні України, яке включає і авіаудари, і наземні операції, але для його здійснення буде потрібен час. Удари по понтонних переправах через Дніпро, що розпочалися 29 серпня, вказують, що український контрнаступ справді почався.

"Наслідки знищення таких переправ не такі серйозні, ніж виведення мостів із ладу, тому атакувати їх має сенс у поєднанні з активними наземними операціями" , - йдеться у повідомленні.

В інституті роблять висновок, що українські військові налаштовані на тривалий наступ за допомогою авіаударів і наземних операцій. А контрнаступ України - послідовний процес, для правильного виконання якого потрібен час.

Росія у відповідь на ці дії перекидає великі колони військової техніки з Криму та Мелітополя.