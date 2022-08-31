За місяць із портів України вийшло понад 60 суден

За місяць роботи зернового коридору з українських портів вийшло 62 судна. Зокрема, 31 серпня, вийшло одне судно з агропродукцією, повідомляє Корреспондент.

"Продовжується робота щодо відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогодні вранці з українських портів відходить ще одне судно" , - йдеться у повідомленні Міністерства нацоборони Туреччини у Twitter.

Зазначається, що сьогодні буде оглянуто ще дев'ять суден, які вирушать до України.

Всього за місяць було дозволено рух 134 суден - 73, які прибувають в українські порти і 62 - виходять з них. Експортовано близько 1,5 млн. тонн продовольства.

Нагадаємо, угода про запуск зернового коридору з України була підписана 22 липня у Стамбулі.