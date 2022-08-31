WP: команда Трампа могла приховати секретні документи

Екс-президент США Дональд Трамп та його радники неодноразово ігнорували передачу державних документів із високою секретністю навіть після того, як отримали повістки до суду, а поліція пообіцяла провести обшук. Про це, з посиланням на Washington Post, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що ці відмови призвели до слідчих дій ФБР у маєтку Трампа у Флориді. Там було виявлено понад 100 додаткових секретних документів.

Агенти шукали "фізичні документи та записи, які є доказами, контрабанду, плоди злочинів або інші предмети, якими незаконно володіли" у порушення трьох федеральних законів, включаючи закон про шпигунство.

Деякі коробки, що зберігалися в сховищі, "не були повернуті до огляду адвоката" - це свідчить про те, що хтось продовжував переміщати або ховати документи.

Під час обшуку на початку серпня агенти виявили настільки таємні матеріали, що навіть їм, співробітникам контррозвідки ФБР та адвокатам Міністерства юстиції знадобилися додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами.

Декілька документів, вилучених із шафки в офісі Трампа, мали гриф "цілком секретно", а в червні адвокат Трампа добровільно передав близько 50 інших секретних документів.

Агенти ФБР під час обшуків у Трампа в серпні виявили понад 100 секретних документів, які, як писали прокурори, "піддають серйозному сумніву заяви, зроблені в сертифікації 3 червня, і ставлять під сумнів ступінь співпраці в цьому питанні".

Команда юристів Трампа називає обшуки "політичним рейдом" і вимагає, щоб сторонній експерт отримав дозвіл на повернення предметів, вилучених у Трампа, які вийшли за межі обшуку.