ОГП: заступника голови прокуратури Луганської області звинувачено в держзраді

Заступнику керівника прокуратури на Луганщині інкримінують державну зраду. Про це повідомила прес-служба﻿ Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж травня-червня 2022 року виступав перед засобами масової інформації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.