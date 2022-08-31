ОГП: заступника голови прокуратури Луганської області звинувачено в держзраді
Заступнику керівника прокуратури на Луганщині інкримінують державну зраду. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж травня-червня 2022 року виступав перед засобами масової інформації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.
"Демонструючи посвідчення працівника прокуратури, він публічно повідомляв неправдиву інформацію про вчинення злочинів окремими підрозділами Збройних Сил України проти мирного населення, а також про розслідування кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.