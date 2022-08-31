Кулеба зустрівся з очільницею МЗС Німеччини Бербок: про що говорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Празі, щоб обговорити санкції проти Росії та постачання зброї Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Кулеби в Twitter.

"Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України" , — зазначив він.

Також міністри приділили особливу увагу енергетичній кризі в Європі. Кулеба заявив, що дії Росії повинні отримати рішучу відповідь від ЄС.

"Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною" , — додав очільник МЗС.