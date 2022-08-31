В Україні активізувалися шахраї, які спекулюють на темі "грошових виплат"

В Україні знову активізувалися онлайн-шахраї. Вони спекулюють на грошових виплатах та виманюють дані банківських карток українців. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН та інших організацій. Шахраї обіцяють виплати “за рахунок конфіскованих активів РФ” та посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого “Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів”.

На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської картки будуть скомпрометовані.

Як захистити себе від шахраїв:﻿

Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів – особливо коли йдеться про якісь виплати. Перевіряйте дані. За потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту.

Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Переглянути переліг шахрайських сторінок можна за посиланням﻿.