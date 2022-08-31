Бельгія проти загальної заборони туристичних віз до ЄС для росіян

Бельгія виступає проти загальної заборони на видачу туристичних віз громадянам РФ у зв’язку з агресивною війною, яку веде Росія проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед неформальною зустріччю з європейськими колегами у Празі, на якій мають обговорювати ідею візових санкцій для росіян.

Вона зазначила, що Бельгія і так більше не може видавати росіянам туристичні візи, як раніше, у зв’язку з тим, що Москва вислала третину дипломатичного персоналу посольства Бельгії, проте загалом країна не підтримує ідею невибіркових заходів.

"На нашу думку, важливо обирати ціллю заходів конкретних осіб - тих, які підтримують цю несправедливу війну, і тих, які намагаються обійти економічні санкції, застосовані ЄС. Ми не хочемо створювати тотальної ізоляції населення РФ. На нашу думку, важливо, щоб росіяни, які теж потерпають від цього диктаторського режиму, могли вільно висловлюватися, і щоб ми чули тут у Європі не тільки голос режиму у Москві" , - сказала Аджа Лябіб.