СБУ: викрито масштабну корупційну схему в ДСНС

СБУ заявила﻿ про ліквідацію масштабної корупційної схеми в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.

За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим 6 особам злочинної групи, загалом під час масштабних обшуків було викрито десятки посадовців ДСНС.