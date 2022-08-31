ОК "Південь": ЗСУ закріпили вогневий контроль над Антонівським та Каховським мостами

Українські військові закріпили вогневий контроль над Каховським та Антонівським автомобільним мостом у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє оперативне командування Південь у Facebook.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційій станції та по районах зосередження ворожої артилерії.

Підтверджені втрати РФ складають 15 окупантів, три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс Тор, ударно-розвідувальний безпілотник Форпост, шість одиниць автобронетехніки та два склади боєприпасів.

У Чорному морі на бойовому чергуванні наразі знаходяться три ворожі носії крилатих ракет Калібр, споряджені 20 ракетами.

"Загроза ракетних ударів та дистанційного артилерійського обстрілу в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій і на окупованих територіях, залишається вкрай високою" , - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що в результаті результативних ударів українських сил по мостах у Херсонській області окупанти виявилися відрізаними від постачання з Криму.﻿