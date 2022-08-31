Стало відомо, як у Києві з 1 вересня будуть працювати заклади громадського харчування
У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Про це повідомляє КМДА.
Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян.
Також у Києві з 1 вересня під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках.
"Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві. Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу", - йдеться в повідомленні.
У КМДА додали, що в місті також буде зупинятися громадський транспорт на час повітряної тривоги. Зупинки обіцяють обладнати інформацією про найближчі укриття.
У міському застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години, додали в КМДА.