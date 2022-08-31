СтратКом ЗСУ: в Бердянську біля штабу колаборантів пролунав вибух
В окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдо референдуму сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", — сказано у повідомленні.