МЗС: Швеція передасть Україні сьомий пакет військової допомоги

Швеція передасть Україні сьомий пакет військової допомоги та розгляне можливості відправлення артилерійських установок Archer та зенітно-ракетних комплексів RBS70, повідомляє Новое время.

Про це пише у Twitter міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вона наголосила, що Стокгольм передає ЗСУ сьомий пакет військової допомоги з артилерійськими боєприпасами вартістю 500 млн шведських крон.

Лінде додала, що це не останній пакет допомоги її країни для України. За її даними, Міноборони Швеції розгляне можливість передати шведські артилерійські установки Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS70 та іншу техніку для ЗСУ.

10 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ отримав новий пакет військової допомоги від Швеції.

Раніше Кулеба говорив, що Україна запросила у Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для артилерійських систем.