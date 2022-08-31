ЗМІ: Макрон знайшов посередника у переговорах між Україною та Росією

Президент Франції Еммануель Макрон попросив іранського колегу Ібрагіма Раісі виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє інформаційне агентство ISNA.

Так, заступник голови Адміністрації президента Ірану Мохаммад Джамшиді повідомив у своєму Twitter, що один із західних лідерів просив Раісі стати посередником.

"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням виступити посередником у війні в Україні. Після низки консультацій до Москви було направлено мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амір-Абдоллахіана" , — написав Джамшиді.

За даними журналістів, цим західним лідером є президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялось, раніше Еммануель Макрон заявив, що Росія не має виграти у війні проти України.