СБУ ідентифікувала ще трьох російських воєнних злочинців
Правоохоронці встановили особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у звірствах проти мирних українців, повідомляє Новое время.
Про це у середу, 31 серпня, повідомили у Службі безпеки України.
Військовими злочинцями виявились:
- командир 15-ї окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади підполковник Андрій Марушкін;
- солдати контрактної служби Олексій Токмаков та Олексій Крошкін.
Встановлено, що з 1 по 30 березня 2022 року Марушкін віддавав злочинні накази про артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, що спричинило значні руйнування та загибель мирних жителів.
Удари були завдані по:
- шести селам Броварського району Київської області (Лук’янівка, Первомайське, Гоголів, Світильник, Богданівка та Шевченкове);
- трьом селам Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань та Новий Биків).
Що стосується зазначених контрактників, то 11 березня вони застрелили жителя Гостомеля, який відмовився допомагати їм у розвантаженні боєприпасів.
За словами очевидців, Токмаков наказав вбити чоловіка, а його підлеглий Крошкін це виконав.