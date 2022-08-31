СБУ ідентифікувала ще трьох російських воєнних злочинців

Правоохоронці встановили особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у звірствах проти мирних українців, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 31 серпня, повідомили у Службі безпеки України.

Військовими злочинцями виявились:

командир 15-ї окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади підполковник Андрій Марушкін;

солдати контрактної служби Олексій Токмаков та Олексій Крошкін.

Встановлено, що з 1 по 30 березня 2022 року Марушкін віддавав злочинні накази про артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, що спричинило значні руйнування та загибель мирних жителів.

Удари були завдані по:

шести селам Броварського району Київської області (Лук’янівка, Первомайське, Гоголів, Світильник, Богданівка та Шевченкове);

трьом селам Ніжинського району Чернігівської області (Нова Басань, Стара Басань та Новий Биків).

Що стосується зазначених контрактників, то 11 березня вони застрелили жителя Гостомеля, який відмовився допомагати їм у розвантаженні боєприпасів.

За словами очевидців, Токмаков наказав вбити чоловіка, а його підлеглий Крошкін це виконав.