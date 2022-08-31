У Херсонській області тривають активні бої: ОДА звернулася до мешканців

У Херсонській області тривають активні бої, місцевих жителів просять не поширювати інформацію про дії захисників України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА у Facebook в середу, 31 серпня.

"Ситуація в Херсонській області залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Просимо мешканців області не поширювати зайву інформацію про дії наших військових, прогнози та варіанти розвитку бойових дій" , — закликали в ОДА і попросили довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Влада області нагадала, що ЗСУ завдали ударів по чотирьох транспортних артеріях — Каховському, Дар'ївському та двох Антонівських мостах — і максимально обмежили їх використання ворогом. У командуванні Південь раніше повідомляли, що захисники України успішно знищують логістику окупантів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також заявив, що українські війська досягли успіху в трьох районах на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

29 серпня ЗСУ знищили базу окупантів у Херсоні та вдарили по Бериславському машинобудівному заводу, на якому війська РФ розмістили техніку, боєприпаси і живу силу.

Пізніше з'явилася інформація, що на Херсонщині захисники України перейшли в наступ, змусивши «полк ДНР» та десантників РФ тікати з позицій. В оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Там також наголосили, що в умовах гібридної війни бурхлива реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ.