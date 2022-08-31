Облрада: ЗСУ досягли успіху на трьох напрямках у Херсонській області

Українські війська, які перейшли в контрнаступ на півдні країни, досягли успіху в трьох районах тимчасово окупованої Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський в етері телемарафону.

"Я можу підтвердити, що і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Бериславському є успіхи у наших ЗСУ" , - заявив він.

Соболевський зазначив, що решта деталей коментуватиме командування української армії. Він закликав допомагати ЗСУ, а не «розповідати про їхні успіхи».

Заступник глави також додав, що частина колаборантів виїхала з Херсонської області після атак української армії.

29 серпня у Херсонській області захисники України перейшли в контрнаступ, змусивши "полк ДНР" і десантників РФ кинути позиції та тікати.

В оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні України. При цьому в Генштабі ЗСУ радять українцям запастися терпінням, оскільки процес деокупації може бути тривалим.