Боррель: ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих на окупованих територіях

Євросоюз не визнаватиме паспорти РФ, які були видані на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час брифінгу за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу.

"Ми погодилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться" , - сказав він.

11 липня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

У МЗС України назвали указ Путіна юридично нікчемним, який не має правових наслідків для України.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта.