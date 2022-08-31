Голова МЗС Бельгії шкодує про візит до Криму та визнає порушення закону

Голова МЗС Бельгії шкодує про візит до Криму та визнає порушення закону

Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб відвідала тимчасово окупований Крим у 2021 році, в'їхавши через ториторію Росії. Вона визнала, що порушила законодавство України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МЗС.

Лабіб зазначила, що відвідала Севастополь минулого року, як журналістка і режисерка-документаліст.

"Як режисерка документальних фільмів вона втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період. Вона щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин", - говориться у заяві, оприлюдненій МЗС.

Зазначається, що Лабіб завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, а також статус АР Крим як невід’ємної частини нашої країни.

Міністерка особисто запевнила українців у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові держави.

У свою чергу міністр закордонних справ Бельгії Дмитро Кулеба привітав щиру та вірну відданість Бельгії у питанні підтримки територіальної цілісності нашої країни та оцінив внесок, який вона робить для цього.

Зазначимо, що Лябіб влітку 2021 року відвідувала фестиваль "Глобальные ценности" у Криму.

Українське МЗС зазначило, що відвідування Криму можливе лише за умови слідування з материкової частини України.

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