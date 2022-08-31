ОВА: росіяни обстріляли ферму у Запорізькій області, близько 1000 одиниць худоби загинули

У середу, 31 серпня, росіяни обстріляли сільськогосподарський виробничий кооператив Росія у Запорізькій області. Постраждали двоє людей та загинули близько 1000 голів великої рогатої худоби, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10-12 прильотів по об'єктах ферми, відповідно знищено 11 корпусів (три вціліло), доїльний зал і кормоцех.

На цій фермі було майже 2000 голів КРГ, з них близько половини під час обстрілу загинули (точна кількість ще не встановлена).

Старух додав, що двоє працівників ферми, чоловік і жінка, отримали поранення. Чоловік отримав поранення від уламків скла та інших предметів, його забрала швидка (стан задовільний).

Жінка отримала контузію та швидка надала їй допомогу.