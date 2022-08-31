Мер: з південного боку Мелітополя пролунало близько десяти вибухів

З південного боку тимчасово окупованого Мелітополя, куди окупанти звозили свою техніку, пролунало близько десяти вибухів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку" , - написав він.

Мер уточнив, що вибухи йшли по наростаючій. За його словами, спочатку їх почули мешканці південних вулиць, а згодом усе місто.

Вранці ЗМІ повідомляли, що у Мелітополі помітили рух російської військової техніки у бік Херсона.

Пізніше нардеп від Слуги народу Юрій Мисягін заявив про удар по колоні російських загарбників, яка йшла через Олешки у бік Херсона на допомогу окупантам, які там знаходяться.