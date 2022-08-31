CNN: США незабаром оголосять про нову військову допомогу для України

Від початку повномасштабної війни 24 лютого і до цього часу на безпекову допомогу ЗСУ було виділено 13 мільярдів доларів. Найближчими днями Сполучені Штати оголосить про нову військову допомогу для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 31 серпня, передає CNN.

"Ми виділили понад 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу Збройним силам України, і ми продовжуватимемо це робити. І найближчими днями буде оголошено про майбутню безпекову допомогу" , – сказав Кірбі.

Він нагадав, що від початку війни США надали 7 млрд дол. грантів для прямої підтримки бюджету України та понад 1,5 млрд дол. гуманітарної допомоги для держави та українських біженців.

Нагадаємо, у день незалежності України США оголосили найбільший за увесь час пакет військової допомоги Україні обсягом майже 3 млрд доларів, до якого увійдуть, серед іншого, 6 зенітно-ракетних систем NASAMS, до 245 тисяч снарядів до 155-мм гаубиць та засоби контрбатарейної боротьби.

Напередодні стало відомо, що Пентагон офіційно уклав з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.