Подоляк розповів про деокупацію Криму та закликав шукати укриття

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував деокупацію Криму і розповів, як можна домогтися евакуації українців з території тимчасово окупованого Росією півострова, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону в середу, 31 серпня, Подоляк зазначив, що в Криму відбуватиметься те саме, що й на будь-якій іншій окупованій території України.

За його словами, росіяни, які вісім років тому захопили українське майно на півострові, вже розуміють, що їм треба тікати через Кримський міст, і Україна не має до цього жодного стосунку. Водночас певна частина людей залишиться в Криму незалежно від того, чи будуть там активні бойові дії.

"Ми вже починаємо говорити, що Росія не забезпечила там нічого — там немає бомбосховищ… Шукайте місця, де ви будете сидіти, поки там йтимуть „технології деокупації у дії“" , — сказав радник глави ОП.

Він заявив, що країна-агресор Росія поки що поводиться нахабно і не розуміє, що програє війну як у військовому, так і в репутаційному плані. На думку Подоляка, російські окупанти мають отримати низку тактичних поразок у Запорізькій, Херсонській областях та на Донбасі, перш ніж будуть готові говорити про гуманітарні коридори і думати про те, як вийти з війни, «розуміючи її юридичні наслідки».

"Вони сядуть, і ми скажемо: давайте ми на певний час зробимо тактичну паузу… Там будуть потяги — на Херсонщині, наприклад, — і ми забиратимемо своїх людей із Криму. Думаю, Російська Федерація скаже: гаразд. Щоб потім не відповідати за дії, які мають антигуманітарний характер" , — вважає Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив про підготовку України до «активної деокупації» Криму та закликав мешканців готуватися до евакуації. На окупованому півострові в серпні сталися вибухи на низці військових об'єктів країни-агресора.

Лише внаслідок вибухів на аеродромі Саки Росія втратила щонайменше дев'ять літаків, які використовувала для авіаударів по Україні. За даними CNN, це найбільша втрата авіації РФ протягом дня з часів Другої світової війни.

Президент Володимир Зеленський 30 серпня заявив, що Україна знищуватиме ворожі склади, штаби і техніку в Криму та на інших окупованих територіях.