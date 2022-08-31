Боррель: війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом

Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія проти України, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, тому світ має бути готовим до наслідків агресії РФ, повідомляє Новое время.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час брифінгу.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, окрім візових обмежень для громадян РФ, також було обговорено ситуацію в Україні.

"Ми погодилися, що ми маємо бути готові відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що найближчим часом не припинятиметься" , — сказав Боррель.

Він зазначив, що повномасштабна війна стосується не лише України та РФ, вона торкається питань безпеки та стабільності всього європейського континенту, а також впливає на ситуацію у світі.

"Ми обговорили, наприклад, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжуватиме грати в азартні ігри навколо українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі" , — зазначив Боррель.

Глави МЗС країн ЄС також обговорили політичну, військову, економічну та гуманітарну підтримку для України.

24 серпня секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов спрогнозував затяжну війну з РФ.