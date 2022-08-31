ОВА: на Дніпропетровщині загинув підліток, який торкнувся касетного снаряда

На Дніпропетровщині загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного снаряда та боєприпас здетонував, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Він уточнив, що трагедія сталася у Синельниківському районі. За даними ОВА, це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

Резніченко закликав місцевих жителів не наближатися до вибухівки після ворожих обстрілів і не ходити до лісосмуг та інших місць, де можуть бути залишки касетних снарядів. Він нагадав, що у разі виявлення підозрілого предмета необхідно дзвонити рятувальникам чи поліції.