Соцмережі: київські ресторани McDonald's готуються до відкриття
Ресторани McDonald's готуються до відкриття в Україні, і заклади мережі громадського харчування спочатку мають відновити роботу в столиці та західних областях країни. У ряді київських "маках" вже стали проводити марафети перед зустріччю з відвідувачами, повідомляє РБК-Україна.
Про це передає Telegram-канал "Реальний Київ".
Жителі столиці показують в мережі, як в деяких районах міста працівники McDonald's проводять прибирання ресторанів. Також кияни і самі співробітники закладів діляться в пабліку розповідями, де і як проходять такі заходи, і коли орієнтовно може відбутися відкриття.
- Так, в МакДональдсі на Дарниці наводять лад всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.
- "Мак" на вулиці Вишгородській також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.
- Схожі роботи проводяться і в ресторані на Почайній.
- McDonald's в районі станції метро "Харківська" теж прибирають всередині та зовні, готуючи до відкриття.
- Киплять роботи з підготовки "маку" приймати відвідувачів і на Мінській.
- Як розповів співробітник закладу на Майдані Незалежності, адміністрація вже затвердила графік і поінформувала персонал про вихід на роботу. Відкриття орієнтовно має відбутися вже 5 вересня.
- У "Маці" на Позняках працівники теж готуються до відкриття, вже вмикали та перевіряли світло у закладі. Запрацювати воно має до жовтня.
- МакДональдс близько метро "Житомирська" на проспекті Перемоги, 138, планують відкрити протягом пари тижнів, розповів один зі співробітників ресторану.
- Кияни також бачили, як в ресторані McDonald's у ТРЦ "Апрєль" на Великій Кільцевій повним ходом йде прибирання.
- Роботи з підготовки до відкриття проводили і в "Маку" на Деміївській.