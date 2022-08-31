Соцмережі: київські ресторани McDonald's готуються до відкриття

Ресторани McDonald's готуються до відкриття в Україні, і заклади мережі громадського харчування спочатку мають відновити роботу в столиці та західних областях країни. У ряді київських "маках" вже стали проводити марафети перед зустріччю з відвідувачами, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає Telegram-канал "Реальний Київ".

Жителі столиці показують в мережі, як в деяких районах міста працівники McDonald's проводять прибирання ресторанів. Також кияни і самі співробітники закладів діляться в пабліку розповідями, де і як проходять такі заходи, і коли орієнтовно може відбутися відкриття.

Так, в МакДональдсі на Дарниці наводять лад всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.

наводять лад всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів. "Мак" на вулиці Вишгородській також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.

також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі. Схожі роботи проводяться і в ресторані на Почайній .

. McDonald's в районі станції метро "Харківська" теж прибирають всередині та зовні, готуючи до відкриття.

теж прибирають всередині та зовні, готуючи до відкриття. Киплять роботи з підготовки "маку" приймати відвідувачів і на Мінській .

. Як розповів співробітник закладу на Майдані Незалежності , адміністрація вже затвердила графік і поінформувала персонал про вихід на роботу. Відкриття орієнтовно має відбутися вже 5 вересня.

, адміністрація вже затвердила графік і поінформувала персонал про вихід на роботу. Відкриття орієнтовно має відбутися вже 5 вересня. У "Маці" на Позняках працівники теж готуються до відкриття, вже вмикали та перевіряли світло у закладі. Запрацювати воно має до жовтня.

працівники теж готуються до відкриття, вже вмикали та перевіряли світло у закладі. Запрацювати воно має до жовтня. МакДональдс близько метро "Житомирська" на проспекті Перемоги, 138, планують відкрити протягом пари тижнів, розповів один зі співробітників ресторану.

на проспекті Перемоги, 138, планують відкрити протягом пари тижнів, розповів один зі співробітників ресторану. Кияни також бачили, як в ресторані McDonald's у ТРЦ "Апрєль" на Великій Кільцевій повним ходом йде прибирання.

повним ходом йде прибирання. Роботи з підготовки до відкриття проводили і в "Маку" на Деміївській.

