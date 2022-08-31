Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ: хто обійняв посаду
Уряд призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Facebook Міністерства юстиції України.
"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві.
До цього вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.
Минулий омбудсмен у справах ЄСПЛ була звільнена майже рік тому.
Нагадаємо, що ЄСПЛ з 1 вересня відновить розгляд скарг проти України.