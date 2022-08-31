Верещук закликала переселенців не планувати повернення додому до весни

Жителям окупованих та прифронтових регіонів України, де неможливо забезпечити опалювальний сезон, радять виїжджати та не планувати повернення додому щонайменше до весни, повідомляє Новое время.

Із таким закликом до українців звернулася віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Не раджу. Усіляко закликаю евакуюватися до початку холодів із Донецької, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Хто може, давайте потроху планово переїжджатимемо. Переживемо зиму і дасть Бог будемо говорити про повернення" , — сказала Верещук.

Вона зазначила, що часто люди бояться невідомості, тож не залишають свої будинки. За її словами, держава намагається зробити переселення українців максимально комфортною.

Уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області у зв'язку з неможливістю забезпечити опалювальний сезон через агресію РФ. Верещук також повідомляла, що обов'язкову евакуацію проводитимуть у частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.