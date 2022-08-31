"Нафтогазу" дали відстрочку по боргах – але не всіх: про що домовилися

Держателі єврооблігацій "Нафтогазу" зі строком погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на 2 роки, дозволивши йому таким чином заморозити виплати по ним. По іншому ж випуску – з погашенням у 2026 році – домогтися відстрочки компанії не вдалося, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Таким чином, компанія може сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році. Сума відсотків, що відтерміновується протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро, або 45 млн євро на рік" , – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наголошується, власники іншого випуску євробондів – термін погашення яких настає у листопаді 2026 року – відмовилися від відтермінування виплат. У зв'язку з цим "Нафтогаз" має намір вже найближчим часом звернутись до уряду з пропозицією "виробити спільну позицію щодо подальших дій щодо реструктуризації боргу".

Раніше ж "Нафтогаз" не зміг отримати згоду інвесторів на дворічне відстрочення виплат випуску єврооблігацій на 335 млн доларів із погашенням у липні 2022 року. За це було подано лише близько 22% голосів – за необхідного мінімуму в 75%.

Спочатку ж компанія пропонувала виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 року, а також погасити єврооблігації-2022, одночасно 19 липня 2024 року. А купони з єврооблігацій-2026 компанія хотіла виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.