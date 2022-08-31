ГУР: окупанти перед візитом МАГАТЕ прибрали із ЗАЕС незручних співробітників

Співробітники тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС зазнають жорстоких репресій, а ті, кого окупанти вважали «недостатньо благонадійними», перед візитом місії МАГАТЕ на станцію зникли, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони в Telegram у середу, 31 серпня.

Місія агентства на чолі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі має прибути на станцію 1 вересня. Наразі погоджується маршрут обходу АЕС з акцентуванням на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами. Українська розвідка наголосила, що окупанти не припиняють обстріли станції та можливих маршрутів, якими їхатиме делегація, а співробітників станції репресують.

"Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо „благонадійними“, зникли. Їхня доля і місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодилися на співпрацю з окупантами, та спеціально підготовлена „масовка“ має створити у членів місії враження повної підтримки місцевими жителями дій окупантів" , — попередили в ГУР.

За даними розвідки, із цими людьми зараз працюють «російські технологи», які готують потрібну кремлівському режиму «картинку». У ГУР закликали міжнародну спільноту сприяти об'єктивній та ефективній роботі МАГАТЕ на станції і заявили, що там має бути створено постійне представництво організації, а навколо території ЗАЕС — організовано 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор.

Місія МАГАТЕ, до якої входять 14 експертів, прибула в Київ 30 серпня. Наступного дня делегація приїхала в Запоріжжя. За словами Ґроссі, візит інспекторів МАГАТЕ на станцію триватиме кілька днів.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки в ремонтну зону станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріли Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що в разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.