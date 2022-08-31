Пентагон: Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році

США уклали з Україною контракт на на 182 млн доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг офіційного представника Міноборони США генерала Патріка Райдера.

Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Як повідомлялося раніше, Пентагон уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю ЗРК малої і середньої дальності NASAMS для України на 182 млн доларів. Орієнтовною датою завершення робіт з виробництва комплексів було вказано 23 серпня 2024 року.

Нагадаємо, США готують черговий пакет військової допомоги для України.

Раніше США виділили Україні найбільший пакет військової допомоги на 3 млрд доларів.