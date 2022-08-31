Зеленський подякував мешканцям півдня та кримчанам за інформацію для розвідки

Президент Володимир Зеленський подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

Зеленський повідомив, що у середу провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні керівники силових відомств, і військові доповідали про розвиток ситуації на передовій.

"Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу – хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму.

Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по-максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться".

Президент зазначив також, що бої на Донбасі залишаються дуже тяжкими.

"Гарячі точки регіону не змінилися. Наші хлопці міцно тримають позиції" , - сказав він.

Крім того, Зеленський повідомив, що у середу провів нараду з представниками парламенту і уряду щодо поточних планів державної роботи.