Нацполіція: окупанти поширюють фейк про мобілізацію жінок у Харкові
Російські окупанти розповсюджують фейк про те, що у Харкові нібито розпочалася мобілізація жінок, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко в ефірі телемарафону.
"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемов із цього приводу. Все ж таки треба знаходити приводи посміятися. Так Харків реагує на ці «новини", - заявив Тимошко.
Подібні фейки почали з'являтися у соціальних мережах пропагандистських Telegram-каналів. Вони публікували фото нібито виписаних харків'янкам повісток. Пропагандисти заявляли, що жінок мобілізують через «великі втрати укропів» і що «мабуть, у місті чоловіків не залишилося».