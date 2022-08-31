Нацполіція: окупанти поширюють фейк про мобілізацію жінок у Харкові

Нацполіція: окупанти поширюють фейк про мобілізацію жінок у Харкові
Фото: Міноборони

Російські окупанти розповсюджують фейк про те, що у Харкові нібито розпочалася мобілізація жінок, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко в ефірі телемарафону.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемов із цього приводу. Все ж таки треба знаходити приводи посміятися. Так Харків реагує на ці «новини", - заявив Тимошко.

Подібні фейки почали з'являтися у соціальних мережах пропагандистських Telegram-каналів. Вони публікували фото нібито виписаних харків'янкам повісток. Пропагандисти заявляли, що жінок мобілізують через «великі втрати укропів» і що «мабуть, у місті чоловіків не залишилося».

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