Нацполіція: окупанти поширюють фейк про мобілізацію жінок у Харкові

Російські окупанти розповсюджують фейк про те, що у Харкові нібито розпочалася мобілізація жінок, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко в ефірі телемарафону.

"Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемов із цього приводу. Все ж таки треба знаходити приводи посміятися. Так Харків реагує на ці «новини" , - заявив Тимошко.

Подібні фейки почали з'являтися у соціальних мережах пропагандистських Telegram-каналів. Вони публікували фото нібито виписаних харків'янкам повісток. Пропагандисти заявляли, що жінок мобілізують через «великі втрати укропів» і що «мабуть, у місті чоловіків не залишилося».