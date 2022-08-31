У Сирії заявили про удари Ізраїлю по аеропорту Алеппо

У Сирії заявили, що Ізраїль завдав ударів по міжнародному аеропорту Алеппо. ЦАХАЛ інформацію не коментує, повідомляє NEWSru.co.il.

Згідно з організацією the Syrian Observatory for Human Rights, об'єктом атаки були розташовані поруч з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.

Іранські ЗМІ повідомляють, що удар по аеропорту було завдано перед тим, як там мав здійснити посадку літак з Ірану, літак змінив курс і приземлився в аеропорту Дамаска.

Увечері 31 серпня сирійські ЗМІ повідомили про нову атаку ЦАХАЛу. Удари завдавались по цілях у Дамаску і його околицях.