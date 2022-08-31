Трас обіцяє одразу зателефонувати Зеленському, якщо стане прем'єром Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас у середу заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду вона проведе з президентом України Володимиром Зеленським, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

На прохання підтвердити правдивість повідомлень ЗМІ про те, що першим, кому Трас зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане Зеленський, вона відповіла: "Так".

Також глава британського МЗС підтвердила, що хоче якомога швидше здійснити візит в Україну.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства, а я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це" , - пояснила вона.

Трас відмовилася уточнювати, коли може бути організований її візит в Україну, лише зазначивши, що це відбудеться "якомога швидше".