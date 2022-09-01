Похолодання та дощі з грозами: погода в Україні в перший день осені

Перший день осені в Україні не буде спекотним. При цьому частину областей накриють дощі з грозами, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 1 вересня опади очікуються на сході та півдні країни. Дощі з грозами накриють Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. При цьому у всіх регіонах очікується спад температур.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +10 +12, вдень +19 +23 градуси;

на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +19 +24;

у східних областях вночі +17 +19, вдень +25 +27 градусів;

на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28;

у центральних областях вночі +13 +15, вдень +22 +24 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде суха, але пахмурна погода. Вітер північний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень +21 +23 градуси.