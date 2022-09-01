ОК "Південь": ЗСУ знищили понад 200 окупантів та 6 складів БК

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що на південних рубежах захисту українські військові знищили понад 200 росіян, 6 складів ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників.

Березнегуватською громадою ворог завдав авіаційний удар парою вертольотів Ка-52. Обійшлося без людських втрат.

Протягом дня 31 серпня ворог завдав вогневого удару з важкої артилерії по Криворізькому та Нікопольському районам. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Українська авіація завдала 24 ударів по місцях зосередження противника, його сил і засобів, командних та опорних пунктів, логістичним центрам, транспортним коліям та бойовим позиціям.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби та радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню та засобам протиповітряної оборони ворога.

Зміст Каховського та Дар'євського мостів під щільним вогневим контролем виключив їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів.

"Попадання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджена окупантами понтонна переправа в районі Даріївки знищена﻿" , – йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", внаслідок вогневих зусиль ЗСУ ворог зменшив свою присутність на 201 особу, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Влучно знищено важку вогнеметну систему "Сонцепек", зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", 5 гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні артустановки, 3 мобільні міномети.

Крім того, ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків ворожих військ.