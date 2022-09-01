Генштаб: Втрати РФ у війні вже перевалили за 48 тисяч солдатів

Генштаб: Втрати РФ у війні вже перевалили за 48 тисяч солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними﻿ Генерального штабу ЗСУ, станом на 190-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 350 військових, 1 997 танки та 1 115 артилерійських систем. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 997 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
  • РСЗВ – 287 (+2) од,
  • засобів ППО – 153 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 205 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 104 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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