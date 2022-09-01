Генштаб: Втрати РФ у війні вже перевалили за 48 тисяч солдатів

За даними﻿ Генерального штабу ЗСУ, станом на 190-й день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 48 350 військових, 1 997 танки та 1 115 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 997 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,

артилерійських систем – 1 115 (+24) од,

РСЗВ – 287 (+2) од,

засобів ППО – 153 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,

спеціальної техніки – 104 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.