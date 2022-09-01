Енергоатом: через обстріли РФ відключився енергоблок Запорізької АЕС

Напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська вдалися до нових провокацій на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Енергоатом﻿.

Сьогодні, 1 вересня, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно живить власні потреби ЗАЕС.

Додамо, що це вже вдруге за 10 днів дії окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Окрім цього, окупанти сьогодні обстріляли Енергодар, про це повідомив мер міста Дмитро Орлов﻿. Він уточнив, що війська РФ застосовують міномети та авіацію, є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Зазначимо, сьогодні Запорізьку АЕС має відвідати місія МАГАТЕ, однак російські війська обстрілюють території, якою має слідувати місія. Попри посилення артобстрілів голова МАГАТЕ заявив, що все ж планує продовжити місію на об'єкт.