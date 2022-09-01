Регіони: окупанти випускали ракети по Харківщині та Одещині

Вночі російські окупанти обстрілювали Харківщину із Бєлгорода, але частина ракет "самоліквідувалась" на території РФ, а Одесу атакували ракетами з території окупованого Криму. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 1 вересня, повідомляє Українська правда.

Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

Одну ракету знищено силами ППО, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих нема.

Дніпропетровщина: Під обстрілами були Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під удар потрапили чотири громади. Сам Нікополь та Червоногригорівську громаду обстріляли з "Градів". У Нікополі без постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки, ліцей, адмінбудівлю, виведена з ладу лінія електропередач. Одна людина поранена.

У Мирівській та Марганецькій громадах є руйнування. Люди не постраждали. У Марганецькій пошкоджена електромережа. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування господарських будівель.

Харківщина: Вночі зафіксовано виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють. Попередньо постраждалих немає.

За добу по області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів за добу госпіталізовано одну людину, одна – загинула.

Луганщина: На Бахмутському напрямку без змін. За ніч окупанти здійснили 5 артилерійських та 8 мінометних обстрілів. Чотири рази росіяни використовували танки. Наступальні дії не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина: 5 загиблих, 12 поранених цивільних за добу. Окупанти обстрілюють містечка із артилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган" та "Градів".

Вночі обстріляли Часовий Яр, постраждала колишня школа-інтернат. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: У Баштанському районі ворог завдав авіаудару парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв.

Вночі близько 02:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання було по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Херсонщина: протягом доби на Херсонщині тривали гучні вибухи. Зокрема, є влучання у базування російських військових, завдано ударів по складу боєприпасів ворога.

В окупованому місті тривають викрадення серед місцевого населення, перевірки помешкань та людей.