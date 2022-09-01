У Казахстані скоротять мандат президента і заборонять переобрання

У Казахстані пройдуть дострокові президентські вибори. Перед ними влада має намір скоротити мандат президента і заборонити переобрання, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

"Цієї осені я пропоную провести позачергові президентські вибори" , - заявив він.

Президент підкреслив, що для успішної реалізації кардинальних і всебічних реформ необхідно заслужити новий мандат довіри населення.

"Я готовий скоротити термін повноважень і піти на позачергові президентські вибори. Я також багато роздумував і прийшов до висновку, що необхідно переглянути кількість і тривалість строків повноважень президента. Пропоную обмежити мандат президента одним терміном тривалістю 7 років. Але переобрання заборонено" , - заявив Токаєв.

Крім того, глава держави запропонував провести дострокові вибори в нижню палату парламенту Казахстану першої половини 2023 року.