ОГП: жертвами російської агресії в Україні стали 380 дітей

Станом на ранок 1 вересня більше ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора﻿.

За офіційною інформацією 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

Учора, 31 серпня, в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

У вівторок, 30 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Харкова отримала поранення 6-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.