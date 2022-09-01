ОГП: жертвами російської агресії в Україні стали 380 дітей
Станом на ранок 1 вересня більше ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
Учора, 31 серпня, в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.
У вівторок, 30 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Харкова отримала поранення 6-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.