"Батальйон Монако": ДБР надіслало запит на екстрадицію одного з фігурантів

Україна направила запит на екстрадицію одного з фігурантів так званого "батальйону Монако" з Лазурного узбережжя. Про це повідомляє прес-служба﻿ Державного бюро розслідувань.

ДБР підтвердило, що один із фігурантів журналістського розслідування незаконно виїхав з України в Монако. Зазначається, що він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Наразі вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України.

Інша персона, що згадувалась у журналістському розслідуванні, проходить у справі про ухилення від сплати податків групою компаній.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум податків.

Виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

ДБР наклало арешт на майно цих фірм, поки їх власник знаходиться в Монако.

Як відомо, 17 серпня працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України. Журналісти назвали групу втікачів "батальйон Монако".