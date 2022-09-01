У Києві в серпні було три температурні рекорди

Впродовж серпня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди, він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень. Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

За даними спостережень середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°С, а найтепліше – 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,1°С.

У серпні на проспекті Науки, 37 випало 60 мм опадів, або 107% кліматичної норми.